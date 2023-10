Fu redenta con Trieste - Cruciverba

Cercando altri significati, vedi(disambigua).(ascolta, afi: /tri'ste/;in dialetto triestino;in tedesco e in friulano; trst...

Trento ( AFI : /'trento/ o /'trnto/, ; Trènt in dialetto trentino, Trént in dialetto roveretano; in tedesco Trient; Trënt in ladino; Tria in cimbro; Trea't in mocheno) è un comune italiano di 117 984 abitanti, capoluogo della provincia autonoma di Trento e della regione Trentino-Alto Adige.