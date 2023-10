La punta del missile - Cruciverba

Arriva alla seconda fase, dove il veicolo di rientro principale () si ritrova lanciato in orbita ed utilizza dei piccoli propulsori...

Il termine ogiva è utilizzato per riferirsi alla sezione anteriore di un corpo o parte di esso che sia affusolata e a simmetria assiale, studiata per offrire la minima resistenza fluidodinamica. Spesso è adottata su proiettili in generale, razzi, missili, bombe aeronautiche, siluri, serbatoi esterni, aeroplani, carenature navali, sommergibili, sottomarini, o mozzi di eliche.