Si porta via facendo fagotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si porta via facendo fagotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROBA

Significato/Curiosita : Si porta via facendo fagotto

Aver visto uscire dalla scala b di via poma, la sera del 7 agosto 1990 alle ore 18.00, un giovane con un fagotto sul lato sinistro. procedeva verso l'uscita... Roba – soprabito maschile elegante

– soprabito maschile elegante La roba – racconto di Giovanni Verga Persone Fatuma Roba – atleta etiope, specialista nella maratona

– atleta etiope, specialista nella maratona Pio Roba – poeta e pittore italiano Pagine correlate Robe

