Nel suo ritratto ha un enigmatico sorriso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel suo ritratto ha un enigmatico sorriso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIOCONDA

Significato/Curiosita : Nel suo ritratto ha un enigmatico sorriso

Opere d'arte più note in assoluto. il sorriso quasi impercettibile del soggetto, col suo alone di mistero, ha ispirato tantissime pagine di critica,... Opere d'arte più note in assoluto. ilquasi impercettibile del soggetto, colalone di mistero,ispirato tantissime pagine di critica,... La Gioconda, nota anche come Monna Lisa, è un dipinto a olio su tavola di pioppo realizzato da Leonardo da Vinci (77 × 53 cm e 13 mm di spessore), databile al 1503-1506 circa e conservato nel Museo del Louvre di Parigi col numero 779 di catalogo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

