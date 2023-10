Il negozio con chiodi e viti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il negozio con chiodi e viti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FERRAMENTA

Significato/Curiosita : Il negozio con chiodi e viti

Lasciato libero di "flottare" quindi non deve essere neppure ancorato con chiodi o viti e in presenza di ostacoli, come ad esempio colonne, si deve procedere... Lasciato libero di "flottare" quindi non deve essere neppure ancoratoin presenza di ostacoli, come ad esempio colonne, si deve procedere... The Equalizer - Il vendicatore (The Equalizer) è un film del 2014 diretto da Antoine Fuqua. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il negozio con chiodi e viti : negozio; chiodi; viti; Era indispensabile per aprire un negozio ; Elegante negozio di sartoria; negozio con aghi e bottoni; Ha una biblioteca nel negozio ; negozio con burro e formaggi; Un negozio con arnesi; Un negozio con la cassaforte; Servono per piantare chiodi ; Un vino con i chiodi ; chiodi ni da disegnatore; Pianta i chiodi negli zoccoli; Un fiore da chiodi ; Se è da chiodi è strana; Si usano per inserire i chiodi nel muro; viti gno a bacca nera; L insieme dei dadi bulloni e viti in un officina; Importante centro viti vinicolo dell Astigiano; viti gno a bacca nera del Veneto; I frati serviti al bar; viti gno che può essere renano o italico; Diffuso viti gno di uva nera;

Cerca altre Definizioni