È medio quello dei borghesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È medio quello dei borghesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CETO

Significato/Curiosita : E medio quello dei borghesi

Diverse articolazioni) e terzo stato. in quest'ultimo rientravano le classi borghesi e popolari. tra queste ultime, solo la borghesia influiva sull'organizzazione... Ceto – comune italiano della Lombardia

– comune italiano della Lombardia Ceto – divinità marina dell'antica Grecia

– divinità marina dell'antica Grecia Ceto sociale – in sociologia, insieme di individui emergente dalla stratificazione sociale Diverse articolazioni)terzo stato. in quest'ultimo rientravano le classipopolari. tra queste ultime, solo lainfluiva sull'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

