Manca a chi è sguaiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca a chi è sguaiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GARBO

Significato/Curiosita : Manca a chi e sguaiato

Sebbene vi siano una bibliografia e/o dei collegamenti esterni, manca la contestualizzazione delle fonti con note a piè di pagina o altri riferimenti... Sebbene vi siano una bibliografia/o dei collegamenti esterni,la contestualizzazione delle fonti con notepiè di pagina o altri riferimenti... Greta Garbo, pseudonimo di Greta Lovisa Gustafsson (Stoccolma, 18 settembre 1905 – New York, 15 aprile 1990), è stata un'attrice svedese naturalizzata statunitense, fra le più celebri della storia del cinema. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Manca a chi è sguaiato : manca; sguaiato; Non manca nelle rock band; manca re d esattezza; Dote che manca allo spendaccione; manca nella lettera anonima; Far manca re del necessario; Luoghi in cui non manca no gli ammalati; manca sotto la tirannide; Volgare e sguaiato ; Volgare, sguaiato ;

Cerca altre Definizioni