Lembi ricuciti - Cruciverba

Moby Orli è un traghetto di tipologia cruise ferry appartenente alla compagnia di navigazione italiana Moby Lines. La nave fu costruita nel 1986 con il nome Olympia presso il cantiere navale di Perno in Turku, Finlandia per Rederi AB Slite per uso nella flotta di Viking Line.