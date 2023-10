Un cristallo da lampadari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cristallo da lampadari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOCCIA

Significato/Curiosita : Un cristallo da lampadari

Variante dei lampadari piuttosto particolare è quella rappresentata dalle cosiddette appliques, che possono essere definite come lampadari applicati al... Variante deipiuttosto particolare è quella rappresentata dalle cosiddette appliques, che possono essere definite comeapplicati al... Una goccia è un piccolo volume di liquido, limitato completamente o quasi completamente da superfici libere. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un cristallo da lampadari : cristallo; lampadari; La caraffa di cristallo per servire vini; Una sfera vuota di cristallo ; La caraffa di cristallo in cui si ossigena il vino; Roccia sfaldabile con frammenti di cristallo ; La città francese di un noto omonimo cristallo ; Indossa la scarpetta di cristallo ; L indovino legge il futuro in quella di cristallo ; A mezz aria come un lampadari o; Materiale usato per un lampadari o importante; Vi trova posto il lampadari o; Il posto del lampadari o;

Cerca altre Definizioni