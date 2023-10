Crea per le case di moda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crea per le case di moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STILISTA

Significato/Curiosita : Crea per le case di moda

L'università, trova lavoro e studia per diventare insegnante. nello stesso periodo crea dei gioielli, che poi vende sulle bancarelle di portobello road. nel 1971... L'università, trova lavoro e studiadiventare insegnante. nello stesso periododei gioielli, che poi vende sulle bancarelleportobello road. nel 1971... Valentino Clemente Ludovico Garavani, noto semplicemente come Valentino (Voghera, 11 maggio 1932), è uno stilista italiano, creatore dell’omonimo marchio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

