Si coniuga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si coniuga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VERBO

Significato/Curiosita : Si coniuga

Il verbo (dal latino verbum, "parola") è una parte del discorso variabile, che indica un'azione che il soggetto compie o subisce, l'esistenza o uno stato del soggetto, il rapporto tra il soggetto e il nome del predicato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

