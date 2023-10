Un condimento asprigno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un condimento asprigno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACETO

Significato/Curiosita : Un condimento asprigno

Senapati. mostarda bolognese, confettura di colore scuro e dal sapore asprigno a base di mele e pere cotogne, arancia e frutta mista, tipico ripieno delle... Senapati. mostarda bolognese, confettura di colore scuro e dal saporea base di mele e pere cotogne, arancia e frutta mista, tipico ripieno delle... Viene definito aceto il liquido acido che è ottenuto grazie all'azione di batteri Gram-negativi del genere Acetobacter, che, in presenza di aria e acqua, ossidano l'etanolo contenuto nel vino, nel sidro, nella birra, nell'idromele (da cui si ricava l'aceto di miele) e in altre bevande alcoliche fermentate, oppure in altre materie prime quali malti, riso e frutta (anche mosto cotto), trasformandolo in acido acetico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un condimento asprigno : condimento; asprigno; Saporito condimento per la pasta; Un condimento per spaghetti; condimento per le tagliatelle; Un condimento dei Paesi mediterranei; Un gustoso condimento : e peperoncino; condimento per carni a base di uovo e limone; condimento al pomodoro per i napoletani; Condimento asprigno ; Ciliegie dal gusto asprigno ;

Cerca altre Definizioni