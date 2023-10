Ha un circuito di F 1 in Romagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un circuito di F 1 in Romagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IMOLA

Significato/Curiosita : Ha un circuito di f 1 in romagna

Imola (Jomla in romagnolo) è un comune italiano di 68 987 abitanti facente parte amministrativamente della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna. La città è una delle "Sette Sorelle" di Romagna. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

