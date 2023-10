Chiudono le bottiglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiudono le bottiglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TAPPI

Significato/Curiosita : Chiudono le bottiglie

Il tappo o turacciolo è un congegno utilizzato per chiudere l'apertura di un contenitore. Nel linguaggio comune il termine "tappo" viene usato per indicare una persona di bassa statura. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

