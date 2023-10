Abbonamento per mezzo anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbonamento per mezzo anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SEMESTRALE

Significato/Curiosita : Abbonamento per mezzo anno

Giorni di cui è composto. può essere tale, ad esempio, la durata di un abbonamento mensile ai mezzi pubblici di trasporto. il riferimento astronomico al... Giorni di cui è composto. può essere tale, ad esempio, la durata di unmensile ai mezzi pubblici di trasporto. il riferimento astronomico al... Un periodico (dal latino periodicu[m], e dal greco antico ped, periodikós, a sua volta da ped, períodos, "periodo") è un prodotto editoriale, diverso da un giornale quotidiano, pubblicato a intervalli regolari nel tempo sotto uno stesso titolo. Sono periodici i settimanali, i quindicinali, i mensili, i bimestrali e gli annuari. Ogni fascicolo è numerato o datato progressivamente e la numerazione si rinnova generalmente a ogni annata. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Abbonamento per mezzo anno : abbonamento; mezzo; anno; Rifare l abbonamento ; Il bis all abbonamento ; Lo è l abbonamento non rinnovato; Un abbonamento per chi fa la settimana bianca; abbonamento in breve; Quota d abbonamento ; Rifare un abbonamento scaduto; Un moderno mezzo elettrico; Un moderno mezzo elettrico su cui si sta in piedi; In mezzo alle piramidi; Un mezzo espressivo di comunicazione; Si prolungano fino a mezzo giorno; Un mezzo espressivo di comunicazione; In mezzo al Teverone; Le mamme le hanno diverse; Danno nome a vari importanti decreti del 2020; Se ne fanno quattro con gli amici; Hanno il collo lungo; La fanno le modelle; Si anno dano sulle camicie; I ragni ne hanno più dei cavalli;

Cerca altre Definizioni