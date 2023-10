Viene dopo acc. e voc. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene dopo acc. e voc.. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 3 lettere : ABL

Significato/Curiosita : Viene dopo acc. e voc.

Rispettivamente in , e, o; per cui avremo che caelum diventa cielo, poena diventa pena e aurum diventa oro. l'italiano dittonga le vocali e se si trovano... Italiana di locomotive da manovra abl – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di ambler (alaska) (stati uniti) abl – codice iso 639-3 della lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

