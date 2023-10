Il verde simbolo di tenacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il verde simbolo di tenacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : EDERA

Significato/Curiosita : Il verde simbolo di tenacia

Colore adottare come simbolo della rivoluzione francese, proponendo il verde speranza oppure il blu della rivoluzione americana, simbolo di libertà e democrazia:... Disambiguazione – "edera" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi edera (disambigua). progetto:forme di vita - implementazione classificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il verde simbolo di tenacia : verde; simbolo; tenacia; Il tipico tessuto verde dei soprabiti tirolesi; Esce da un calice verde ; Una gemma verde -blu; Una raganella di color verde ; Pianta sempreverde detto in modo letterario; Un albero sempreverde ; Un frutto dalla polpa verde ; dalla testa bianca: è il simbolo degli Stati Uniti; simbolo affine a ®; Il simbolo dell ettaro; Ha per simbolo chimico Ti; simbolo del megabyte; simbolo della kilocaloria; simbolo del piede fra le unità di misura USA; Con tenacia e sicurezza; tenacia nel perseguitare; S abbarbica con tenacia ; tenacia , risolutezza; La tenacia di chi non molla; Verde simbolo di tenacia ;

