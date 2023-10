Il taglio di un arto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il taglio di un arto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 11 lettere : AMPUTAZIONE

E il prosciutto cotto. tecnicamente e più correttamente, in lingua italiana col termine "prosciutto" ci si riferisce ad un taglio di carne dell'arto posteriore... Prevenire particolari problemi. i tipi di amputazione comprendono: gamba amputazione delle dita parziale amputazione del piede (chopart, lisfranc) disarticolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

