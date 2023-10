La simpatica Mannino dello spettacolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La simpatica Mannino dello spettacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TERESA

Significato/Curiosita : La simpatica mannino dello spettacolo

(approdato su sky). il 20 ottobre ha condotto la settima puntata dell'edizione 2014 di zelig insieme a teresa mannino. dal 27 al 30 dicembre 2014, bonolis e... Cercando altri significati, vedi teresa (disambigua). teresa è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: teresia alterati: teresina, teresita... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La simpatica Mannino dello spettacolo : simpatica; mannino; spettacolo; Una giovane simpatica e carina in tono scherzoso; Così era simpatica mente chiamato Sordi; Una simpatica Simona della Tv; simpatica mente schietta; La simpatica Cucciari in TV; Lo è una persona cordiale e simpatica ; Cucciari, simpatica conduttrice; mannino comica; La brillante mannino iniziali; La brillante mannino iniz; Iniziali della mannino ; Ocone : Lucia = mannino : x; _ mannino , comica; La mannino comica palermitana; Un tipo di spettacolo comico: up comedy ing; Coadiuva il comico in uno spettacolo ; spettacolo da arena; Il numero più interessante dello spettacolo ; La direzione dello spettacolo ; Tre note sorelle dello spettacolo ; Un Amanda dello spettacolo ;

Cerca altre Definizioni