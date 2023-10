Un riparo per amici fedeli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un riparo per amici fedeli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : CANILE

Significato/Curiosita : Un riparo per amici fedeli

Cominciò il suo viaggio: nell'inverno 1206 partì per gubbio, dove il giovane aveva da sempre diversi amici, tra cui federico spadalonga, il quale aveva condiviso... Luoghi di allevamento e selezione dei cani stessi. oggi con canile s'intende perlopiù il canile municipale, la struttura che accoglie cani randagi o malati... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

