Il sì provenzale - Cruciverba

Il sì provenzale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate

Soluzione 2 lettere : OC

per il quale il provenzale è "una lingua a pieno titolo, vicino ma distinto dall'occitano della francia" sud-occidentale. la parola provenzale serve...