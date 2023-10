Si prendono in esame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono in esame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : PROPOSTE

Significato/Curiosita : Si prendono in esame

Fra le squadre finite a pari punti; nel caso di ulteriore parità si prendono in esame tutte le partite disputate nel gruppo, comprese quelle con le squadre... proposta indecente (indecent proposal) è un film drammatico del 1993 diretto da adrian lyne. basato sull'omonimo romanzo di jack engelhard, è interpretato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

