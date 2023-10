Parte del porto adibita allo scarico delle merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte del porto adibita allo scarico delle merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BANCHINA

Significato/Curiosita : Parte del porto adibita allo scarico delle merci

Traffico merci in italia con 62 milioni di tonnellate annue di cui il 75% prodotti petroliferi nel 2017, risulta essere il principale porto petrolifero del mediterraneo... Per consentire l'ormeggio, la banchina è attrezzata con statue, anelli di ormeggio ed a volte parabordi. spesso in banchina sono inoltre presenti attacchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

