La parte anteriore di molti grembiuli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte anteriore di molti grembiuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : PETTORINA

Significato/Curiosita : La parte anteriore di molti grembiuli

Temperature; i grembiuli riflettenti sono portati solitamente da personale che lavora a contatto con raggi x e radiazioni; i grembiuli, come quelli usati... La pettorina, nel gioco del baseball, la fa parte delle protezioni del ricevitore. essa serve a proteggere il petto ed il busto del ricevitore. è fondamentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

