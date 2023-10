L Osservatore organo del Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Osservatore organo del Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROMANO

Significato/Curiosita : L osservatore organo del vaticano

Stato della città del vaticano. la sede dei tribunali vaticani è piazza santa marta, presso la basilica di san pietro. il vaticano dal 1929 non recepisce... Sergio romanò (1949) – doppiatore italiano yuri romanò (1997) - pallavolista italiano romano – persona appartenente all'antico popolo dei romani romano – aggettivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : L Osservatore organo del Vaticano : osservatore; organo; vaticano; Poco osservatore ; L osservatore : è il quotidiano della Città del Vaticano; Un osservatore prezzolato; L osservatore quotidiano della Santa Sede; Inganna l osservatore superficiale; Come l osservatore ... del Vaticano; Alto organo della Magistratura; Ha le canne ma non è un organo ; organo nervoso; L organo a capo della SpA; organo giurisdizionale che giudica su materie attinenti alla pubblica finanza; L organo dell udito; L ultimo organo dell apparato digerente; I padri del vaticano II; Il gigantesco affresco di Michelangelo nella cappella Paolina in vaticano ; Un complesso romano di pertinenza del vaticano ; L ultimo è il vaticano Secondo; Istituto bancario vicino al vaticano ; Famosa cappella in vaticano ; Diplomatici del vaticano ;

Cerca altre Definizioni