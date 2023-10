Gli insorti russi del 1825 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli insorti russi del 1825. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gli insorti russi del 1825

Tenuto nell'estate del 1903 a londra, si presentavano divisi nelle due correnti dei bolscevichi e menscevichi a causa dei dissensi insorti sulla concezione... Nome di piazza dei decabristi (in russo , plošcad' dekabristov) stessa sorte toccata all'isola dei decabristi. la rivolta fu repressa... decabrista s. m. dal russo dekabrist, der. di dekabr' «dicembre» (pl. -i). – Sono stati così chiamati gli ufficiali della Guardia imperiale russa che nel dicembre del 1825 presero parte alla rivolta contro il regime zarista, e in senso lato anche i membri delle varie società segrete che la prepararono. Come agg., dei decabristi: la rivolta, l’insurrezione decabrista. Da Treccani