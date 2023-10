Un frutto bianco o nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un frutto bianco o nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosita : Un frutto bianco o nero

Famiglia delle cactaceae. il suo frutto è conosciuto come frutto del drago (adattamento dell'inglese dragon fruit), pitahaya o pitaya. questo ultime termine... Significati, vedi uva (disambigua). disambiguazione – "acino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acino (disambigua). l'uva è il frutto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

