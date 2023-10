Fantastici immaginari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fantastici immaginari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : FIABESCHI

Significato/Curiosita : Fantastici immaginari

"i fantastici quattro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi i fantastici quattro (disambigua). disambiguazione – "the fantastic four"... Vicende di uno dei suoi personaggi, enrico fiabeschi, trent'anni dopo gli avvenimenti di paz!. enrico fiabeschi, ormai quarantenne, non ha cambiato il suo... ondina s. f. der. del lat. unda «onda», foggiato come nome proprio (Undina) da Paracelso. – Nome spesso attribuito ad abile nuotatrice o a bagnante giovane e bella, e, nello sport, a nuotatrice che pratica il nuoto agonistico. È propriam. nome proprio, Ondina, di personaggi fiabeschi del folclore europeo, spec. germanico, metà donne, metà (dalla cintola in giù) pesci, simili quindi alle sirene della mitologia classica, che con il loro canto e Definizione Treccani Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

