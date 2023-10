Dubbio tormentoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dubbio tormentoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Dubbio tormentoso

Esalta la loro naturale bontà: la salvezza non deve costituire un dubbio tormentoso ma è un obbiettivo che può essere raggiunto abbandonandosi con fiducia... Disambiguazione – se stai cercando il dipinto di edvard munch, vedi l'ansia. le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere... ansia ànsia s. f. dal lat. tardo anxia, der. di anxius «ansioso». – 1. Stato di agitazione, di forte apprensione, dovuto a timore, incertezza, attesa di qualcosa: essere, stare in a. per qualcuno, per qualche cosa; quando dopo tanto tempo l’a. ti lascia te ne accorgi benissimo: è come scendere dai tacchi a spillo, e infilare le pantofole (Valeria Parrella). Desiderio ardente e tormentoso: a. di ansia 'ansja s. f. dal lat. tardo anxia, der. di anxius 'ansioso'. - forte agitazione dell'animo per desiderio, attesa o timore: stare in a. per qualcuno, per qualcosa agitazione, lett. ambascia, ansietà, apprensione, inquietudine, irrequietudine, pop. orgasmo, preoccupazione, trepidazione. affanno, afflizione, angoscia, angustia, pena, tormento. pensiero. calma, flemma, rilassatezza, serenità, ...Da Treccani