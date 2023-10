Il re di Creta fra le opere di Mozart - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il re di Creta fra le opere di Mozart. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : IDOMENEO

Significato/Curiosita : Il re di creta fra le opere di mozart

di baviera commissionò a mozart la realizzazione dell'opera seria idomeneo, re di creta ossia ilia e idamante; mozart iniziò a comporla nel mese di ottobre... idomeneo, k 366 (anche noto come idomeneo, re di creta ossia ilia e idamante), è un'opera seria (il primo capolavoro serio di mozart) in lingua italiana... paterno patèrno agg. dal lat. paternus, der. di pater «padre». – 1. a. Del padre, che appartiene al padre o da lui proviene: l’amore p.; i consigli, i rimproveri p.; l’autorità p.; la casa p.; beni p. (e analogam. eredità p., quella costituita da beni appartenenti al padre); idomeneo, cretese eroe, Da la sua patria e da’ p. regni Era scacciato (Caro); esser partecipe della gloria, della fama p.; educazione p., quella impartita dal padre. Per Da Treccani Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il re di Creta fra le opere di Mozart : creta; opere; mozart; Antica civiltà di creta ; Famoso re di creta ; Antico filosofo e storico greco di creta ; Il re del famoso Labirinto di creta ; Costruì il Labirinto di creta ; L era divisa in Triassico Giurassico e creta ceo; Un tipo di ballo originario di creta gre; Fernanda la traduttrice che fece conoscere in Italia le opere di Kerouac; Istituto per le opere di Religione; opere in pinacoteca; opere dal mesto testo; Un elenco di opere ; Tra le sue opere vi è il romanzo Cosi si dice; Giudicano opere letterarie; Il dal serraglio mozart ; La fidanzata del mozart iano duca Ottavio; L opera mozart iana con Fiordiligi e Dorabella; Il primo nome di mozart ; Sono quaranta per mozart ; L Antonio presunto rivale di mozart ; Lo è la Marcia di mozart ;

