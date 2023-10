Contano poche anime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contano poche anime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : PAESINI

Significato/Curiosita : Contano poche anime

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anime (disambigua). anime ( /anime/ ascolta) è un termine con cui si indicano le opere di animazione... La pietra paesina è costituita principalmente da calcare compatto ed argilla, o da calcare marnoso, ed è tipica quasi esclusivamente della toscana. geologicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

