Carlos Ruiz scrittore de L ombra del vento - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ZAFÓN

Significato/Curiosita : Carlos ruiz scrittore de l ombra del vento

L'ombra del vento (la sombra del viento) è un romanzo del 2001 dell'autore spagnolo carlos ruiz zafón. nel 1945 il giovane protagonista, daniel, vive... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

