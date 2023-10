I beni nelle biblioteche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I beni nelle biblioteche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LIBRARI

Significato/Curiosita : I beni nelle biblioteche

Per i beni sonori ed audiovisivi; istituto centrale per il catalogo e la documentazione; istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane... 12°28'25e / 41.894694°n 12.473611°e41.894694; 12.473611 il largo dei librari è una piccola piazza, una delle più piccole di roma, situata nel rione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : I beni nelle biblioteche : beni; nelle; biblioteche; Per niente beni gna; Deprezzamento di beni o valori spirituali nella prospettiva di un interesse economico; I folletti beni gni della mitologia germanica; Il registro generale dei beni immobili; Vendita di beni al miglior offerente; La patria di Ricky Martin e beni cio del Toro; Indica il saper beni ssimo; I tifosi che in genere prendono posto nelle curve dello stadio; Le bacinelle dei lavabi; Indica un punto di virata nelle gare veliche; Gli si taglia la testa nelle decisioni; Non manca nelle rock band; Si affollano nelle ore di punta; Recipienti usati nelle saline per estrarre l acqua salsa; Librone da biblioteche ; Un librone da biblioteche ; Lo tengono le biblioteche ; Frequentano le biblioteche ; Un volume da biblioteche ;

Cerca altre Definizioni