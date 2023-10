I battesimi seguono quelli lieti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I battesimi seguono quelli lieti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EVENTI

Significato/Curiosita : I battesimi seguono quelli lieti

frequenta regolarmente le lezioni ed una cerchia di amici che rendono lieti quegli anni. guardini comincia realmente a prendere coscienza di sé. importante... Dell'organizzazione eventi evento – in informatica, elemento caratterizzante della programmazione a eventi eventi – grattacielo di new york evento – un avvenimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : I battesimi seguono quelli lieti : battesimi; seguono; quelli; lieti; Conchiglia di San Giacomo usata nei battesimi ; Spesso regalata, d oro, in occasione dei battesimi ; I battesimi nei cantieri; seguono le squadre sportive; La seguono le pratiche burocratiche; Tutti gli altri lo seguono ; Le seguono i piloti in volo; Vi seguono nella vicenda; Li eseguono gli scienziati; Si susseguono nei pranzi; quelli a occhi aperti sono sempre più belli; quelli minerali sono disciolti nell acqua; quelli d india sono spinosi; quelli fino al polpaccio sono detti pinocchietti; quelli d America sono puma; quelli di tempo si dedicano agli hobby; A volte dovremmo metterci in quelli degli altri; Complesso di lieti eventi; La sigla del polieti lene; Come il Pinocchio amico dei giorni più lieti ; Allegri, lieti ; lieti , pieni di allegria; lieti , giocondi; È azzurro o rosa nei lieti eventi;

Cerca altre Definizioni