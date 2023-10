Anna per Ramón - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anna per Ramón. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ANA

Significato/Curiosita : Anna per ramón

ana celia de armas caso (l'avana, 30 aprile 1988) è un'attrice e modella cubana naturalizzata spagnola. ha debuttato come attrice nel 2006 nel film spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Anna per Ramón : anna; ramón; La Marianna d un romanzo della Maraini; anna della canzone; La Marianna d'un romanzo di Grazia Deledda; La Marianna di un romanzo di Grazia Deledda; Sanna ex premier finlandese; Stringeva la gola del condanna to; Espatrio imposto da una condanna ; Dall alba al tramonto; Hanno inizio al tramonto; Lo sono i tramonti; Fiammeggianti come le nuvole al tramonto; Tempo dopo il tramonto in cui inizia a far buio; Il tipico colore violaceo delle Dolomiti al tramonto; Ne sono noti esponenti Juan ramón Jimenez e Miguel de Cervantes;

Cerca altre Definizioni