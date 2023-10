Si abbassa sulle vetrine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si abbassa sulle vetrine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 11 lettere : SARACINESCA

Significato/Curiosita : Si abbassa sulle vetrine

Legislativo" ed il simbolo della saracinesca del castello ben si adattava a questo schema di idee. da allora, la saracinesca è divenuta il simbolo principale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

