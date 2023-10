Sono stampati sui frontespizi dei libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono stampati sui frontespizi dei libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TITOLI

Significato/Curiosita : Sono stampati sui frontespizi dei libri

Del libro, sono inserite delle pagine bianche (due nei libri in brossura, quattro nei libri rilegati) poste a protezione della parte stampata tra la copertina... Pubblica, titolo) ed "onorevole". la gerarchia dei titoli nobiliari ha subito un'evoluzione storica, in particolare sono stati creati sempre nuovi titoli, ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono stampati sui frontespizi dei libri : sono; stampati; frontespizi; libri; Sovente sono nascoste; Che sono assolutamente incapaci di moderazione; sono sei in un esagono; Quelli d india sono spinosi; Quelle da tavola non sono adatte alla vinificazione; sono blu quelle dei metalmeccanici; Quelli fino al polpaccio sono detti pinocchietti; stampati , scolpiti nella memoria; Repliche di fogli stampati ; Sono stampati sulle copertine dei libri; Mai stampati ; Irrigidisce la copertina di certi libri ; writer scrive libri per conto d altri; S impara sui libri ; Si dice di libri rimessi a nuovo; Pubblica libri ; Colonna di libri sovrapposti; libri che si pubblicano ogni dodici mesi;

Cerca altre Definizioni