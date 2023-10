dalla testa bianca: è il simbolo degli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: dalla testa bianca: è il simbolo degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : AQUILA

Significato/Curiosita : Dalla testa bianca: e il simbolo degli stati uniti

Lo stemma del presidente degli stati uniti d'america. sul diritto dello stemma è rappresentata un'aquila dalla testa bianca (conosciuta anche come aquila... Significati, vedi aquila (disambigua). le aquile (aquila brisson, 1760) sono un genere di uccelli rapaci della famiglia accipitridae. tutte le aquile sono caratterizzate... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

