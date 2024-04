La Soluzione ♚ L uscita dell UK dalla UE La definizione e la soluzione di 6 lettere: L uscita dell UK dalla UE. BREXIT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su L uscita dell uk dalla ue: L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nota più comunemente come Brexit (/brkst, brgzt/; sincrasi formata dall'inglese Britain, termine usato per indicare il "Regno Unito", ed exit, "uscita"), è stata il processo che ha posto fine all'adesione del Regno Unito all'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, come conseguenza del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, tenutosi il 23 giugno 2016, in cui il 51,89% degli elettori britannici ha votato per lasciare l'Unione mentre il 48,11% ha votato per rimanere nell'UE. Il governo britannico ha formalmente ... Altre Definizioni con brexit; uscita; Il sondaggio all uscita dei seggi; Uscita in libreria; L uscita dei dati dall elaboratore elettronico; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L uscita dell UK dalla UE

BREXIT

