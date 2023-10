Un tipo di dazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di dazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AD VALOREM

Significato/Curiosita : Un tipo di dazio

Applica di solito ai cespiti e non ai redditi catastali e alle imposte ad valorem (come l'iva). il reddito "disponibile", al netto, risulta di conseguenza...

