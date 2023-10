Strumento per spianare la terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento per spianare la terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RASTRO

Significato/Curiosita : Strumento per spianare la terra

, ordinava di acquistare anche pezzi di specchio, ferro da spianare e quanto di utile per il suo laboratorio ottico. (da una nota di una lettera di ottavio... El rastro de madrid o semplicemente el rastro è un mercato all'aria aperta in origine per la vendita di oggetti di seconda mano che è aperta ogni domenica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Strumento per spianare la terra : strumento; spianare; terra; strumento d argilla; strumento a fiato può essere dolce o di Pan; strumento a fiato dal suono grave; Messo a punto come uno strumento di misura; strumento con tastiera automatica; strumento che misura la sensibilità di uno dei sensi; strumento da jazz; Lisciare e spianare ; La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spianare l intonaco; spianare una superficie; Comprende Scozia Inghilterra e Galles; La terra di ciascuno; Atterra re nel rugby; Recipiente di terra cotta per l olio; Quasi un metro in Inghilterra ; La terra di diligenze e cowboy; Una lingua di terra da tagliare;

