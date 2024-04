La Soluzione ♚ Scontri fra più auto La definizione e la soluzione di 9 lettere: Scontri fra più auto. CARAMBOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Scontri fra piu auto: La carambola è una specialità del biliardo che comprende diverse modalità di gioco. È conosciuta in tutto il mondo, principalmente col nome anglosassone carom billiard, o brevemente caroms, oppure con il termine francese carambolage. Si gioca sul tavolo da biliardo di tipo internazionale, vale a dire 284 × 142 cm di misura privo di buche, e si usano tre biglie del diametro di 61,5 mm e del peso di 210 g circa, frequentemente nei colori bianco, giallo e rosso. Ad ogni giocatore viene assegnata una delle due biglie (gialla o bianca), mentre la funzione del pallino è espressa dalla biglia avversaria e sempre dal pallino rosso. I set di biglie ... Altre Definizioni con carambole; scontri; auto; Scontri tra grosse imbarcazioni battaglie; Brevi scontri fra pattuglie; S allaccia in auto; Lo sportello dell auto; Casa d auto tedesca; Cerca altre soluzioni cruciverba

CARAMBOLE

