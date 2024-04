La Soluzione ♚ Quasi un metro in Inghilterra

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Quasi un metro in Inghilterra. IARDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Quasi un metro in inghilterra: La iarda (in inglese: yard) è un'unità di misura di lunghezza che non rientra nel Sistema internazionale di unità di misura. Fa parte del Sistema imperiale ed è tuttora utilizzata nei paesi di cultura anglosassone, come Regno Unito e Stati Uniti. Una iarda è pari a 0,9144 metri e corrisponde a 3 piedi, ovvero 36 pollici. In origine era divisa, usando il metodo binario, in 2, 4, 8, e 16 parti, chiamate rispettivamente mezza-iarda, span, finger e nail. La iarda deve il suo nome alla parola usata per indicare un ramo dritto o un bastone, anche se l'origine precisa di questa unità non è completamente nota. Alcuni ritengono che derivi dal ...

