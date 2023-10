In quantità ridotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quantità ridotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : POCO

Significato/Curiosita : In quantita ridotta

Carbonica (co2). deossiemoglobina (o emoglobina ridotta), quando ha ceduto l'o2. se presente in quantità maggiore di 5 g/dl si avrà cianosi. cianoemoglobina... Il titolo. poco – gruppo musicale country rock statunitense poco – album dei poco del 1970 poco – marchio di proprietà di xiaomi (en) poco – librerie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

