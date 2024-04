La Soluzione ♚ Vi si prostrano i fedeli La definizione e la soluzione di 6 lettere: Vi si prostrano i fedeli. ALTARE - ALTARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vi si prostrano i fedeli: Un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. altare ( approfondimento) m sing (pl.: altari) (antico) luogo, struttura per sacrifici in nome degli dei (religione) (cristianesimo) (architettura) struttura per la celebrazione della Messa e altri uffici divini Sillabazione al | tà | re Pronuncia IPA: /al'tare/ Etimologia / Derivazione dal latino volgare e tardo altare Citazione Sinonimi (per il culto degli dei) edicola

edicola tavola liturgica, mensa sacra, ara Parole derivate retroaltare Contrari contraltare Termini correlati Altare della Patria (monumento al Milite Ignoto)

Altare Alterati (diminutivo) altarino Proverbi e modi di dire andare all’altare : sposarsi

Altre Definizioni con altare; prostrano; fedeli; Spiccare balzi; Lo addobba il sagrestano; I fedeli sostenitori di un regime; I fedeli sostenitori d un regime; Un riparo per amici fedeli;

ALTARE

