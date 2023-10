Produce solo verdure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Produce solo verdure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORTO

Significato/Curiosita : Produce solo verdure

Importanti. cetrioli, pomodori, peperoni, cipolle, legumi e melanzane sono le verdure più coltivate. i frutti tipici includono uva, pere, meloni, pesche, prugne... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orto (disambigua). con il termine orto si indica di solito un appezzamento di terreno dal quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Produce solo verdure : produce; solo; verdure; produce le bollicine nelle bevande; produce molti usa e getta; Deve rispettarle chi riproduce un modello in scala; Vi si produce il vino Arneis; produce in USA potenti auto elettriche; produce bacche aromatiche; Un candelotto che produce cortine; Corre solo su apposite piste; Isolo tto con la laguna; La si prende solo a Venezia; Ci resta solo ciò che è degno di essere ricordato; Dorme ritta su un solo piede; Giravolte su un solo piede; Si guardano con un solo occhio; Richiede tante verdure ; verdure : cucinate in forno con la besciamella; Zuppa di pane e verdure tipica della Toscana; Producono verdure ; Un tipico piatto della cucina romana con carne e verdure ; Produce verdure ; Il taglio a bastoncino delle verdure ;

Cerca altre Definizioni