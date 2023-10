Si pratica per stare in forma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica per stare in forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPORT

Significato/Curiosita : Si pratica per stare in forma

per sogno lucido si intende un sogno avuto in coscienza del fatto di stare dormendo, onde la capacità di muoversi in maniera deliberata entro di esso.... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sport (disambigua). lo sport è qualsiasi forma di attività competitiva o di gioco che mira a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

