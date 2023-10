Popolo nomade come i Rom - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolo nomade come i Rom. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SINTI

Significato/Curiosita : Popolo nomade come i rom

Confondersi con i romeni) è la romanologia. lo stesso argomento in dettaglio: rom (popolo). rom sta ad indicare un determinato popolo romaní, ed è il... Riferimento. i sinti sono una etnia appartenente alla più ampia famiglia delle comunità romaní dell'europa. l'origine del nome sinti è nella parola indo-persiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

