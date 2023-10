Nel calcio c è quella laterale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel calcio c è quella laterale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIMESSA

Significato/Curiosita : Nel calcio c e quella laterale

nel gioco del calcio, una rimessa laterale viene assegnata alla squadra avversaria del calciatore che per ultimo ha toccato il pallone prima che questo... La rimessa estera è un trasferimento unilaterale di denaro verso l'estero, effettuato da un lavoratore straniero a beneficio di un altro individuo residente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

