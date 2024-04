La Soluzione ♚ Mitico uccisore del Minotauro La definizione e la soluzione di 5 lettere: Mitico uccisore del Minotauro. TESEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Mitico uccisore del minotauro: Teseo (in greco antico: Tse, Theseus; in latino Thèseus) è un personaggio della mitologia greca e decimo mitologico re di Atene, figlio di Etra, Egeo e di Poseidone, con cui Etra aveva giaciuto la stessa notte in cui era andata a letto con il re di Atene. Il suo nome ha la stessa radice di thesis e tithenai, come Teti (in greco antico: , Tethýs), la Dea Creatrice, la quale, racconta Omero, si unì con Oceano per generare tutti gli Dei. Altre Definizioni con teseo; mitico; uccisore; minotauro; Un film mitico; Fu il mitico fondatore di Troia; Un eroe come il mitico Giasone; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Mitico uccisore del Minotauro

TESEO

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Mitico uccisore del Minotauro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.